Frauen-Bundesliga Die besten Spielerinnen der Saison 2022/23

Carolin Simon (FC Bayern München)

Eigentlich ist Simon schon eine alte Bekannte des deutschen Frauenfußballs: als wichtige Säule in den Jugend-Mannschaften der DFB-Frauen, 21 Mal ist sie im Deutschland-Trikot der A-Mannschaft aufgelaufen. Bei den letzten internationalen Turnieren blieb die Benennung für den Kader aber aus. Stattdessen erkämpfte sich die Verteidigerin in der vergangenen Saison erneut nationale Aufmerksamkeit. 13 Vorlagen stehen auf ihrem Konto – Topwert in dieser Kategorie in der Frauen-Bundesliga. Und nun die Nominierung für die WM. Besser kann es für Simon nicht laufen.