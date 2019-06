Gegen Südafrika : DFB-Frauen peilen den Gruppensieg an

Montpellier Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen will bei der WM den dritten Sieg. Gegen Südafrika will sie endlich auch ihre Kritiker überzeugen.

Es muss immer einen geben, der den mahnenden Zeigefinger hebt. Im Fall der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich Inka Grings für diese Rolle empfohlen. Die Ex-Nationalspielerin sieht die bisherigen Leistungen der deutschen Fußball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich jedenfalls kritisch. Zwei Siege, null Gegentore haben die Trainerin des SV Straelen noch nicht überzeugt. Die Abwehr wirke „noch nicht zu 100 Prozent eingespielt“, schrieb sie in einer Kolumne für das Nachrichtenportal „t-online“. Stärkere Gegner würden solche Unsicherheiten sicher ausnutzen. Auch die älteren Spielerinnen nimmt sie in die Verantwortung: „Lena Goeßling, Alexandra Popp, Verena Schweers: Das sind alles Spielerinnen mit internationaler Erfahrung, von denen ich ein Stück weit mehr erwarte.“ Umso bewundernswerter sei es, „wie beispielsweise Giulia Gwinn, Klara Bühl oder Lena Oberdorf vor Selbstbewusstsein strotzen und mit ihrer Frische und Dominanz glänzen“. Diese Qualität dieser jungen Spielerinnen könne in der Zukunft noch sehr wertvoll sein.

Die deutsche Mannschaft befindet sich noch keineswegs im Entspannungsmodus. Gleichwohl ist Voss-Tecklenburg darum bemüht, ihre Spielerinnen am Mittelmeer bei Laune zu halten. Am Samstagnachmittag machte die Auswahl einen Ausflug an den Strand von La Grande-Motte, 20 Kilometer außerhalb des Spielortes Montpellier. In der Beach-Bar „Paillote Bambou“ gab es (alkoholfreie) Drinks und die Fotografen durften festhalten, wie die Akteurinnen Karten spielten. Die Botschaft sollte schließlich rüberkommen: Da hat sich eine Mannschaft gefunden. Eine nicht ganz so unwichtige Erkenntnis, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass es genau daran in den vergangenen Jahren besonders gekränkelt hat.