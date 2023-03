Zoff nach verächtlicher Kritik Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher legt sich mit RTL-Kommentator an

Ralf Schumacher empfindet diese Aussage als Affront. Der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist selbst zwischen 1997 und 2007 für Jordan, Williams und Toyota 180 Mal in der Formel 1 an den Start gegangen. Seit 2019 arbeitet er als Experte für Sky und als Co-Kommentator von Sascha Roos. Er schießt auf Instagram zurück: „Lieber Heiko, bei solchen Kommentaren kann man nur von bedauernswert sprechen! Ich wusste nicht, dass du dich so steigern kann“, schrieb er in Richtung Waßer. „Einfach nur peinlich“, schob er nach und fügte ein Emoji an, das den Daumen nach unten zeigt.