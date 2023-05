Junges Glück mit alten Problemen Wie die Formel 1 in den USA Fuß fassen will

Erzürnt hatte Rahal im vergangenen Jahr das Hin und Her um seinen Landsmann Colton Herta. Der 23-Jährige ist ein Star in den USA, der jüngste Sieger in der Geschichte der IndyCar-Serie, und Red Bull zeigte großes Interesse an einer Verpflichtung. Dies scheiterte letztlich aber an den Regularien: Für einen Start in der Formel 1 ist die „Superlizenz“ nötig und diese außerhalb des Nachwuchssystems aus Formel 2 und Formel 3 zu erwerben, ist ein schwieriges Unterfangen.