Fun-Fact : Siegerpokale für Autowäsche

Düsseldorf Er gehörte zu den erfolgreichsten Athleten seiner Sportart, war über seine Trophäen aber niemals glücklich - im Gegenteil, er fand sie sogar so hässlich, dass er sie bei einem Tankstellenbesitzer gegen lebenslang freie Autowäschen eintauschte.

Die Rede ist von Formel-1-Legende Niki Lauda. Österreichs einst erfolgreichster Sportler gehörte zu den größten Kritikern der Siegestrophäen in der Formel 1. Insgesamt 25 Titel heimste Lauda in seiner Karriere ein - und damit auch 25 Pokale, die er am Ende seiner Laufbahn einem Tankstellenbesitzer überließ.