Vor Rennen in Japan Dieser Red-Bull-Fahrer zittert um seinen Stammplatz

„Liam Lawson dringt weiter auf einen Stammplatz in der Formel 1 in der Saison 2024“, schrieb der „New Zealand Herald“ bereits. „Es ist schwierig, in diesem Sport ein Cockpit zu bekommen. Aber anstatt auf all die Dinge von außen konzentriere ich mich auf jede Session, versuche immer, alles zu maximieren und zu zeigen, was ich im Auto kann“, sagte Lawson selbst.