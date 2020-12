Formel 1 : Verstappen holt die letzte Pole - Vettel im letzten Qualifying im Ferrari ausgeschieden

Abu Dhabi Red-Bull-Pilot Max Verstappen geht von Startplatz eins ins Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi. Sebastian Vettel schied in der Qualifikation für das Formel-1-Saisonfinale erneut vorzeitig aus.

Für Verstappen war es die dritte Pole Position seiner Karriere und die erste der Saison. Hamilton gibt in Abu Dhabi sein Comeback, in Bahrain hatte er in der Vorwoche aufgrund einer Corona-Infektion gefehlt.