Vermisst, beschützt, bewundert Unfall von Michael Schumacher jährt sich zum zehnten Mal

Es wirkt, als habe Deutschland mittlerweile weitgehend akzeptiert, dass Michael Schumacher im Jahr 2023 keine öffentliche Person mehr ist. Das Interesse am Sportler, der die Nation in ein Formel-1-Land verwandelte, ist dennoch ungebrochen: In der ARD-Mediathek knackte die Doku schon in den ersten vier Tagen die Marke von einer Million Abrufen. Schumachers Leistungen sind deutsches Kulturgut, eine ganze Generation wuchs mit ihm auf, wurde mit ihm erwachsen. Und der Name des Mannes, der am 3. Januar 55 wird, ist heute auch denen bekannt, die ihn nicht oder kaum noch auf der Rennstrecke sahen. Das hat Gründe.