Verfluchte Heimat Leclercs Sehnsucht nach dem Monaco-Sieg

2021 etwa sollte er das Rennen vom ersten Startplatz beginnen, und in Monaco darf man als Pole-Setter ja eigentlich schon die Sieger-Faust üben. In der Einführungsrunde fiel dann aber ein Getriebeschaden auf, und Leclerc konnte gar nicht erst starten. 2022 lag er mitten im Rennen in Führung, diesmal sollte es endlich klappen, doch schlechtes Timing bei Ferraris Boxenstopp ließ ihn zurückfallen. Bei seinem Debüt 2018 für Sauber ist er nach einem Unfall kurz vor dem Ende ausgeschieden. 2019 verpatzte er das Qualifying, startete als Letzter. Seine Aufholjagd wurde nach mehreren Kollisionen zum Rohrkrepierer. Selbst in der Formel 2 ist er in seiner Titelsaison 2017 in beiden Monaco-Rennen ausgeschieden.