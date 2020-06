Nach Horror-Unfall : Ex-Formel-1-Pilot Zanardi droht der Verlust beider Augen

Köln Neuigkeiten zum Zustand des bei einem Unfall schwer verletzten ehemaligen Formel-1-Fahrers Alessandro Zanardi: Er befindet sich weiter in einem künstlichen Koma und könnte sein Augenlicht komplett verlieren.

Dem früheren Formel-1-Piloten und mehrfachen Paralympics-Sieger Alessandro Zanardi droht nach einem schweren Verkehrsunfall mit seinem Handbike am vergangenen Freitag in der Nähe von Siena der Verlust beider Augen. Das gab die Klinik von Siena am Dienstag in einem ärztlichen Bulletin bekannt. Spezialisten sollen in den kommenden Tagen die Lage bewerten, sagte Sabino Scolletta, Leiter der Intensivstation. Herz- und Kreislauffunktionen seien zufriedenstellend.