„Tut mir leid“ Angezählter Verstappen-Teamchef äußert sich nicht zu Vorwürfen

Teamchef Christian Horner (50) vom Formel-1-Weltmeisterteam Red Bull hat am Donnerstag keine Fragen zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen beantwortet. „Wie Sie wissen, ist ein Prozess im Gange, an dem ich beteiligt bin, und da ich an diesem Prozess beteiligt bin, kann ich mich leider nicht dazu äußern“, sagte der Horner bei einer Pressekonferenz am Rande der Testfahrten in Bahrain vor der in der nächsten Woche beginnenden Saison.