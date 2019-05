Lange Schlangen vor Stephansdom : Hunderte Fans verabschieden sich in Wien von Niki Lauda

Hunderte Fans verabschieden sich in Wien von Niki Lauda

Wien Die in der vergangenen Woche verstorbene Fomel 1-Legende Niki Lauda ist am frühen Morgen im Wiener Stephansdom aufgebahrt worden. Fans können sich nun verabschieden. Danach findet die Beerdigung mit vielen prominenten Gästen statt.

Hunderte Fans haben sich in Wien von Motorsport-Legende Niki Lauda verabschiedet. Der geschlossene Sarg sollte am Mittwoch vier Stunden lang im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt werden. Zahlreiche Menschen nutzten bereits am Morgen die Möglichkeit, dem österreichischen Nationalhelden die letzte Ehre zu erweisen. Zuvor hatten die Familie vor dem Sarg, auf dem Laudas Helm lag, eine kleine Andacht gehalten.