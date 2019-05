Die Welt hat in Wien Abschied von der verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda genommen. Nachdem der schlichte Sarg der Motorsportgröße am Vormittag im Stephansdom öffentlich aufgebahrt worden war, wurde Lauda in der Kathedrale mit einem Requiem geehrt. Neben Laudas Familie um Witwe Birgit nahmen zahlreiche Prominente aus Sport, Kultur, Politik und Wirtschaft an der Zeremonie teil - darunter auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Foto) und Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Die Bilder von der Trauerfeier.