Formel 1 : Bottas Schnellster im Training - Vettel im Ferrari Zwölfter

Mugello Zum Auftakt des Jubiläums-Heimspiels in der Toskana hat Ferrari Hoffnung auf leichte Besserung geschöpft - Sebastian Vettel hatte daran allerdings noch keinen großen Anteil. Valtteri Bottas dominierte das Formel-1-Training.

Der Mercedes-Fahrer setzte am Freitag im italienischen Mugello in 1:16,989 Minuten vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton die klare Bestzeit. Der Weltmeister aus Großbritannien lag gut zwei Zehntelsekunden hinter dem Finnen und knapp vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Vor dem 1000. Grand Prix von Ferrari kamen die Scuderia-Piloten Sebastian Vettel (12.) und Charles Leclerc (10.) nicht über Ränge im Mittelfeld hinaus und hatten mehr als 1,4 Sekunden Rückstand.

Einen Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Aston Martin im kommenden Jahr leistete sich Vettel in der zweiten Einheit des Tages einen Dreher, der aber keinen Schaden verursachte. Schnell wurde deutlich, dass der schwache Wagen der Italiener auf dem firmeneigenen Highspeed-Kurs nicht mit Mercedes mithalten kann. Auch im Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) sind die Aussichten schlecht.

Erstmals in diesem Jahr waren am Freitag trotz der Corona-Krise wieder Fans dabei. Bei den ersten acht Saisonläufen fuhren Vettel und Co. noch vor leeren Tribünen. In Mugello dürfen täglich knapp 3000 Personen das Geschehen verfolgen. Hamilton (164 Punkte) führt vor dem neunten WM-Lauf vor Bottas (117) und Verstappen (110).