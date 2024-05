Traditionsstrecke Imola Nie waren sich Schmerz und Begeisterung so nahe

In diesem Jahr liegt Sennas tragischer Tod bereits 30 Jahre zurück. Aus diesem Grund will der ehemalige Formel-1-Fahrer und vierfache Weltmeister Sebastian Vettel Senna besonders Gedenken. Nach einer gemeinsamen Streckenbegehung mit dem Rest des Fahrerlagers und einer Schweigeminute in der Tamburello-Kurve vor Sennas Denkmal, will Vettel in einem 1993er McLaren von Senna über die Strecke fahren. Für viele war Senna ein Held und eine Inspiration. In seinem Heimatland Brasilien setzte sich der Formel-1-Pilot auch für Dinge abseits der Strecke ein. Er setzte sich für bessere Bildung und gegen Armut in Brasilien ein und war somit laut Vettel ein Vorbild für seine Generation. Auch Vettel nahm sich ein Beispiel an Senna und steht seit mehreren Jahren für Umweltschutz und die Erhaltung der Bienen ein.