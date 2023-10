Testfahrt für seine Zukunft Mick Schumacher kehrt ins Cockpit zurück

Am kommenden Wochenende steht dann in Austin im Bundesstaat Texas der Große Preis der USA an, wo Mick Schumacher wieder als Ersatzmann für die beiden Silberpfeil-Piloten Lewis Hamilton und George Russell sein wird. Für gewöhnlich sitzt Schumacher in der Boxengasse neben Mercedes-F1-Boss Toto Wolff, der zuletzt wegen einer Knie-Operation nicht bei den Rennen gewesen ist.