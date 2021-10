Starplatzstrafe : Neuer Formel-1-Motor für Vettels Auto in Austin

Austin Der deutsche Formel-1-Pilot muss vor dem Wochenende in Austin schon den ersten Rückschlag hinnehmen. Der Heppenheimer musste den Motor an seinem Boliden wechseln und bekommt daher eine Startplatzstrafe.

Sebastian Vettel muss beim Großen Preis der USA eine Zurückstellung in der Startformation in Kauf nehmen. Der 34 Jahre alte gebürtige Hesse bestätigte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf dem Circuit of the Americas, dass in seinem Aston Martin der Motor gewechselt werden muss. Weil die erlaubte Anzahl damit überschritten wird, bekommt er eine Strafe.