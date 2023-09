Auch Hugo Boss ist im Gespräch Spekulation über Adidas als künftiger Titelsponsor von Formel-1-Team

Zumal das Team aus Faenza, das einst als Minardi gegründet wurde, in der laufenden Saison früheren Erfolgen hinterher fährt. Mit fünf Punkten belegt das Team derzeit den zehnten und letzten Rang der Konstrukteurswertung, fünf Punkte hinter Alfa Romeo. Immerhin zeigte zuletzt die Formkurve mit einem neunten Platz in Singapur von Lawson und den Rängen elf und zwölf in Suzuka ein wenig nach oben.