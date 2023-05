Erstes von vier Rennen Sky zeigt Formel-1-Rennen in Barcelona frei empfangbar bei Youtube

München · Der deutsche Pay-TV-Sender Sky überträgt das Rennen der Formel 1 am kommenden Sonntag in Barcelona live und kostenlos bei Youtube. Der Sender muss für Rennen in der Saison kostenfrei zur Verfügung stellen.

31.05.2023, 07:14 Uhr

Das kommende Formel-1-Rennen wird kostenfrei bei Youtube zu sehen sein. Foto: dpa/Hasan Bratic

Nach dem Ausfall des Formel-1-Rennens in Imola zeigt Sky den Großen Preis von Spanien am Sonntag (ab 15 Uhr) live im kostenlosen Stream auf seinem YouTube-Kanal. Vertraglich ist der Pay-TV-Sender verpflichtet, vier Rennen der Saison frei empfangbar anzubieten, wie geplant gehört dazu auch der Grand Prix von Ungarn (23. Juli). Verstappen nach Monaco-Sieg in der WM deutlich vorn Bei einsetzendem Regen Verstappen nach Monaco-Sieg in der WM deutlich vorn Alle Infos zur Formel-1-Saison 2023 Rennen, TV-Übertragung, Cockpits, Regeländerungen Alle Infos zur Formel-1-Saison 2023 Sky-Q-Kunden können das gesamte Rennwochenende in Barcelona inklusive der Rennen der Formel 2 und 3 wie gewohnt auf Sky Sport F1 verfolgen. Kostenfrei ist das Formel-1-Rennen auch auf skysport.de sowie über die Sky Sport App zu sehen. Sky, seit 2021 alleiniger Anbieter in Deutschland für alle Rennen der Formel 1, hat im bis 2027 gültigen Vertrag die Auflage, vier Rennen pro Saison im Free-TV zu zeigen. Diese liefen 2021 und 2022 bei RTL, der Vertrag des Kölner Senders endete aber im Vorjahr. Ursprünglich hatte Sky geplant, den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (21. Mai) bei YouTube zu zeigen, doch schwere Regenfälle in Norditalien führten zur Absage.

(dör/SID)