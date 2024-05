Sennas Tod in Imola Der Tag, an dem die Sonne vom Himmel fiel

Es gibt an diesem schicksalhaften Wochenende in Imola Momente, in denen Ayrton Senna darüber nachdenkt, auf den Start zu verzichten. Momente, in denen er gedankenverloren an seinem Williams lehnt und ins Leere starrt. Eindrucksvoll hat der britische Star-Regisseur und Oscar-Preisträger Asif Kapadia diese Szenen in seinem mehrfach prämierten Film „Senna“ dokumentiert.