Aston Martin findet Ersatzfahrer Wilde Spekulationen über Blitzcomeback von Vettel führen ins Nichts

Der Plan B für die Tests in Bahrain hieß Drugovich - und heißt auch so für das erste Saisonrennen am 5. März. Der Formel-2-Champion aus Brasilien ist auch offizieller Ersatzfahrer bei Aston Martin und durfte zwei halbe Tagen in der Wüste absolvieren. Der andere Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne war beim E-Prix von Kapstadt in Südafrika im Einsatz.