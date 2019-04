Jubiläum in China : Vettel verspürt keinen Druck vor dem 1000. Rennen der Formel-1-Geschichte

Die Erwartungen sind hoch, der Druck ist enorm: Sebastian Vettel ist die zentrale Figur beim 1000. Rennen der Formel-1-Geschichte in Shanghai. Der 31-Jährige gibt sich locker.

Sebastian Vettel steht eisern zu seinem Schnäuzer. Mit dicker Sonnenbrille und dem mittlerweile berühmten Oberlippenbart enterte der viermalige Formel-1-Weltmeister am Donnerstag das Fahrerlager des Shanghai International Circuit. Die Botschaft an seine Kritiker, für die zuletzt sogar Vettels Behaarung zwischen Mund und Nase ein kleines Politikum war, ist eindeutig: Ich gehe meinen Weg - gegen alle Widerstände.

Der Heppenheimer, der nach vier erfolglosen Anläufen mit den Roten in diesem Jahr zum WM-Gewinn verdammt ist, solle "einen Mentalcoach anheuern und sich den Schnurrbart abrasieren", hatte „La Stampa“ nach Vettels schwachem Rennen in Bahrain voller Polemik geurteilt. Dessen neuer Teamkollege Charles Leclerc dagegen scheint nach zwei starken Auftritten derzeit kaum etwas verkehrt machen zu können.

Anhänger hat Vettel immer noch - vor allem in China, wo bereits am Donnerstag zahlreiche Fans in Ferrari-Rot bei wenig mehr als zehn Grad das Paddock säumten und seinen Namen skandierten.

Jener Hamilton ist mit fünf Erfolgen mit klarem Abstand der Rekordsieger in China, als Favorit geht der fünfmalige Champion aus England aber nicht in den dritten Saisonlauf. Ferrari präsentierte sich schließlich vor zwei Wochen in Bahrain in Hochform, die Konkurrenz mit Mercedes an der Spitze zittert seither vor den Beschleunigungswerten der roten Renner - zumal es auf dem Shanghai International Circuit eine 1,2 km lange Gerade gibt. "Ferraris Stärke auf der Gerade ist beeindruckend, aber ich bin sehr zuversichtlich. Es wird ein enges Rennen, es gibt nicht nur Seb und mich", sagte Hamilton.