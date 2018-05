Sebastian Vettel startet in Monte Carlo von Platz zwei hinter Daniel Ricciardo

Vettel startet in Monte Carlo von Platz zwei hinter Ricciardo

Formel 1 in Monaco

Monte Carlo Sebastian Vettel ist im Qualifying zum Großen Preis von Monaco auf Platz zwei gefahren und hat seinen großen Rivalen Lewis Hamilton hinter sich gelassen. An die Bestzeit von Daniel Ricciardo kam der Ferrari-Pilot aber nicht ran.

Der Red-Bull-Pilot sicherte sich die Pole Position und geht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere vom ersten Platz in ein Formel-1-Rennen. Der Australier startet den sechsten Saisonlauf am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) vor dem WM-Zweiten Vettel (Heppenheim) im Ferrari und Gesamtspitzenreiter Hamilton (Großbritannien) im Mercedes.