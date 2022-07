Freies Cockpit nach Karriereende : Vettel schlägt Schumacher als Nachfolger bei Aston Martin vor

Budapest Sebastian Vettel wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Als Nachfolger für sein vakantes Cockpit bei Aston Martin wünscht er sich Mick Schumacher.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat nach seinem angekündigten Rücktritt Mick Schumacher als Nachfolger für sein vakantes Cockpit bei Aston Martin vorgeschlagen. „Ich halte sehr viel von Mick“, sagte der Heppenheimer am Rande des Großen Preis von Ungarn in Budapest: „Ich bin nicht ganz objektiv, weil ich ihm sehr nahe stehe. Aber ich glaube, dass er ein großartiger Fahrer und ein Lerner ist.“

Vettel hatte am Donnerstag etwas überraschend das Ende seiner Karriere nach der Saison angekündigt. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) bestreitet der 35-Jährige seinen letzten Grand Prix in Ungarn, insgesamt stehen bis zum Jahresende noch zehn Rennen an.