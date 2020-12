Vor Saisonfinale in Abu Dhabi : RTL verabschiedet sich nach 30 Jahren emotional aus der Formel 1

Abu Dhabi Nach 30 Jahren steigt RTL aus der Berichterstattung der Formel-1 aus. Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi verabschiedete sich das Team emotional vom deutschen TV-Publikum.

RTL hat sich nach 30 Jahren Formel-1-Berichterstattung emotional vom deutschen TV-Publikum verabschiedet. In einer Sondersendung erinnerte das Team um Moderator Kai Ebel am Sonntag vor dem Großen Preis von Abu Dhabi an besondere Momente und stellte dabei vor allem Michael Schumacher in den Mittelpunkt. „Er hat es geschafft, ganz Deutschland zu mobilisieren“, erinnerte sich Ebel an den Rekordweltmeister. Schumachers ehemaliger Konkurrent Heinz-Harald Frentzen ergänzte: „Er hat einen Boom ausgelöst, der bis heute noch so stark ist.“