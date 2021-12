RTL kauft Rechte : Formel 1 läuft 2022 wieder im Free-TV

Die gute Nachricht: Fans können die Formel 1 nächstes Jahr wieder im frei empfangbaren Fernsehen anschauen. Die schlechte Nachricht: Es werden nicht alle Rennen gezeigt.

Motorsport-Fans können auch in der kommenden Saison vier Rennen der Formel 1 im frei zu empfangenden Fernsehen bei RTL schauen. Der Kölner Privatsender und Sky einigten sich auf einen entsprechenden Vertrag, wie der Deutschen Presse-Agentur bestätigt wurde. Welche Rennen der Free-TV-Sender im nächsten Jahr zeigen wird, ist demnach noch nicht geklärt.

Auch 2022 kein Formel-1-Rennen in Deutschland

Boss Domenicali erklärt seine Pläne : Auch 2022 kein Formel-1-Rennen in Deutschland

Für die noch laufende Serie gilt eine ähnliche Regelung wie im kommenden Jahr. Sky zeigt in dieser Saison alle 22 Rennen für seine Kunden, aber vier Rennen laufen parallel im Free-TV bei RTL. Dazu zählt auch der vorletzte Grand Prix an diesem Sonntag in Saudi-Arabien. Letztmals liefen alle Rennen der Motorsport-Serie 2020 parallel bei RTL und Sky.