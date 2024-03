Neue Eskalation im Machtkampf Verstappen-Vater zündelt erneut in explosivem Red-Bull-Streit

Am Freitag deutete Marko in Interviews seine mögliche Suspendierung an. Er ist wie Horner seit dem Einstieg von Red Bull in die Formel 1 dabei und war ein sehr naher Vertrauter des im Oktober 2022 gestorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Nach Markos Aussagen hatte Max Verstappen betont: Er habe jedes Jahr gesagt, „dass wissen sie auch alle bei Red Bull, dass für mich selbst der Helmut immer dabei sein muss“. Und wenn nicht: „Dann haben wir vielleicht ein großes Problem im Team.“