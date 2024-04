Platz neben Max Verstappen Red Bull spricht mit Ferrari-Fahrer für nächste Saison

Der 80-Jährige stellte in dem Interview aber auch klar, dass Pérez die beste Option für 2025 bei Red Bull sei, wenn er seine bisherigen Leistungen in dieser Saison halten könne. „Klar ist, dass 'Checo' derzeit seine beste Saison fährt, seit er bei uns ist.“ In den ersten vier Rennen belegte der Mexikaner dreimal den zweiten Platz hinter Verstappen. Nur beim Rennen in Australien, das Sainz gewonnen hatte und bei dem Verstappen ausgeschieden ist, wurde er am Ende nur Fünfter.