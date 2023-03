Formel 1 Das sind die drei Rookies der Saison 2023

Nyck de Vries: Er ist einer der ältesten Neulinge der jüngeren Vergangenheit. Der Niederländer ist bereits 27 Jahre alt und hat somit auch schon einige Erfolge im Motorsport vorzuweisen. So gewann er 2019 die Formel 2 und schlug dabei Nicolas Latifi, der zuletzt drei Jahre im Williams in der Formel 1 fuhr, und Mick Schumacher. Danach fand er jedoch keinen Platz in der Königsklasse des Motorsports. Er wechselte in die Formel E und unterschrieb bei Mercedes. In seinem zweiten Jahr konnte er mit zwei Siegen, vier Podiumsplätzen und 99 Punkten die Meisterschaft für sich entscheiden und wurde daraufhin zusätzlich Ersatzfahrer beim Formel-1-Werksteam, für das er an den Young-Drivers-Tests teilnahm. Für die Saison 2022 wurden zwei Freitagstrainings für Fahrer eingeführt, die bisher an weniger als zwei Grand Prix teilgenommen haben. Im Rahmen dieser fuhr de Vries dann im Training für Mercedes, Aston Martin und Williams. Für letztere schlug dann im Spätsommer seine große Stunde.