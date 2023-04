In Aserbaidschan Perez gewinnt Formel-1-Sprint in Baku vor Leclerc und Verstappen

Mit acht Zählern für den Sieg verkürzte Perez seinen Rückstand auf Teamkollege Verstappen in der WM-Gesamtwertung etwas und sammelte auf dem anspruchsvollen Stadtkurs in Aserbaidschan Selbstvertrauen für den Großen Preis am Sonntag (13.00 Uhr/Sky). Der einzige Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg, belegte am Kaspischen Meer in seinem Haas-Rennwagen nur den 15. Platz. Er war nach einem ordentlichen Beginn gegen Ende immer weiter zurückgefallen.