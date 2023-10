Obwohl WM schon entschieden ist Hier droht in der Formel 1 noch ordentlich Zoff

So lange der Bolide im Vergleich zur Konkurrenz so überlegen ist - Verstappen alleine (433) hat mehr Punkte als die Red-Bull-Verfolger Mercedes (326) und Ferrari (298) - , bringen solche Aussetzer von Perez den Titel nicht in Gefahr. Sollte eines der Verfolgerteams jedoch über den Winter deutlich aufholen, könnte es eng werden mit dem erneuten Konstrukteurstitel. Eine sofortige Trennung von Perez erscheint also zumindest möglich. Wenngleich er nun erstmals einen Doppelsieg in der Fahrer-WM für Red Bull festzurren soll. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Perez beim Heimrennen in Mexiko sein Karriereende verkünden wird.