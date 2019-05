Lange Schlangen vor Stephansdom : Hunderte Fans verabschieden sich in Wien von Niki Lauda

Hunderte Fans verabschieden sich in Wien von Niki Lauda

Wien Die in der vergangenen Woche verstorbene Fomel 1-Legende Niki Lauda ist am frühen Morgen im Wiener Stephansdom aufgebahrt worden. Fans können sich nun verabschieden. Danach findet die Beerdigung mit vielen prominenten Gästen statt.

Die Welt nimmt in Wien Abschied von der verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda. Der schlichte Sarg der Motorsportgröße wurde am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr vor dem Stephansdom von der Witwe Birgit Lauda und seinen ältesten Söhnen Lukas und Matthias empfangen. Anschließend wurde Lauda unter dem Geläut der Heidenturm-Glocken in der sogenannten Vierung öffentlich aufgebahrt.