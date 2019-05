Lange Schlangen vor Stephansdom : Fans, Weggefährten und Prominente verabschieden sich von Niki Lauda

Wien Die in der vergangenen Woche verstorbene Fomel 1-Legende Niki Lauda ist am frühen Morgen im Wiener Stephansdom aufgebahrt worden. Fans können sich nun verabschieden. Danach findet die Beerdigung mit vielen prominenten Gästen statt.

Die Welt hat in Wien Abschied von der verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda genommen. Nachdem der schlichte Sarg der Motorsportgröße am Vormittag im Stephansdom öffentlich aufgebahrt worden war, wurde Lauda in der Kathedrale mit einem Requiem geehrt.