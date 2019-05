Formel 1-Weltmeister : Hamilton will zur Lauda-Beerdigung

Monte Carlo Die verstorbene Formel1-Legende Niki Lauda soll am Mittwoch in Wien beigesetzt werden. Weltmeister Lewis Hamilton will dort ebenfalls Abschied von seinem Idol nehmen.

Lewis Hamilton will zur Beerdigung von Niki Lauda reisen. „Natürlich“, bestätigte der 34 Jahre alte britische Formel-1-Superstar nach seinem Sieg am Sonntag beim Klassiker in Monaco. Lauda war am Montag vergangener Woche im Alter von 70 Jahren gestorben. An diesem Mittwoch wird der dreimalige Weltmeister und ehemalige Aufsichtsratschef des Mercedes-Rennstalls im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt und danach im engsten Familienkreis beerdigt.

Hamilton trug beim Rennen in Monte Carlo unter anderem einen Helm in rot in Anlehnung an die rote Kappe des legendären Österreichers. Nach seinem Sieg sagte der fünfmalige Champion und aktuelle WM-Spitzenreiter: „Ich habe mit dem Spirit von Niki gekämpft.“

Der Brite hatte eine besondere Beziehung zu Lauda. Der ehemalige Rennfahrer hatte maßgeblich mitgeholfen, Hamilton zur Saison 2013 zu Mercedes zu holen. Er kam damals als Weltmeister von 2008 von McLaren. Bei den Silberpfeilen läutete Hamilton eine Ära mit mittlerweile vier weiteren WM-Titeln in fünf Jahren ein. Ohne Lauda wäre er nicht bei Mercedes, hatte Hamilton betont.

