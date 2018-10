Niki Lauda kann wieder normales Leben führen

Wien Niki Lauda hat eine neue Lunge bekommen. Die Ärzte sind optimistisch, dass der ehemalige Formel-1-Meister nach einer Reha wieder belastbar ist.

Niki Lauda wird nach seiner Lungentransplantation nach Angaben seiner Ärzte voraussichtlich wieder ein normales Leben führen können. „Der Motor brummt wieder, am Fahrgestell müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber dann wird es für einen Sieg sicher reichen“, sagte Professor Walter Klepetko vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien am Donnerstag, einen Tag nach der Entlassung der Formel-1-Legende aus dem Krankenhaus. Mit Blick auf die schwierige Situation Laudas vor der Lungentransplantation habe sich die Situation „optimalst“ entwickelt, sagte der Arzt.