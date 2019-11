Hülkenberg vor letztem Formel-1-Rennen : Der Unvollendete tritt ab

Abu Dhabi Nico Hülkenberg bestreitet in Abu Dhabi sein wohl letztes Formel-1-Rennen - und blickt auf eine achtbare Karriere zurück, in der allerdings etwas fehlt.

They never come back, sagen sie im Boxsport über entthronte Weltmeister. Sie kommen nie zurück. Und was ist mit Formel-1-Piloten, wenn sie die Königsklasse verlassen? Nico Hülkenberg jedenfalls möchte eher nicht auf sein Comeback wetten. "Sowas passiert eigentlich nicht", sagt er vor seinem wohl letzten Grand Prix, "oder gibt es da Beispiele?"

Was es bringen wird, ist weiterhin unklar. In seinen zumindest vorübergehenden Ruhestand wird der 32-Jährige die Erinnerung an zehn Jahre und 177 Starts in der Formel 1 mitnehmen. Und einen Rekord, auf den er wohl gerne verzichtet hätte: In all diesen Rennen stand Hülkenberg nie auf dem Podest.