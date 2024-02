Netflix-Doku Diese „Drive To Survive“-Folge lässt Formel-1-Fans ratlos zurück

Am Ende überwiegt jedoch eins: Die Serie hat ein Ablaufdatum und das liegt gar nicht so weit entfernt. Zumindest in diesem Jahr blieb der Hype, den man aus den Vorjahren kannte, aus. Staffel sieben ist trotzdem schon in Arbeit. Und ab Samstag kann sich der Zuschauer bereits spoilern lassen: Die Formel 1 startet in Bahrain in die neue Saison.