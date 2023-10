Neben Kelce, Mahomes oder Alexander-Arnold Deutscher Sportstar investiert in Formel-1-Team

Nein, eine zweite Karriere als Formel-1-Pilot hat Alexander Zverev nicht geplant - für eine Umschulung zum Rennfahrer ist es für den Tennis-Olympiasieger ohnehin zu spät. In der Glitzerwelt der Königsklasse ist der Hamburger künftig aber trotzdem mehr als nur ein Promi-Fan: Zverev will finanziell vom anhaltenden globalen Boom der Formel 1 profitieren und hat als Aktionär mit weiteren Weltklasse-Sportlern in das Alpine-Team investiert.