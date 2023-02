FIA stellt klar Meinungsäußerungen in der Formel 1 bleiben weiterhin verboten

In der schwelenden Debatte um politische Botschaften in der Formel 1 beharrt der Weltverband auf seinem verschärften Verbotskurs. In einem dreiseitigen Brief an die Rennställe stellte der Internationale Automobilverband Fia am Freitag erneut klar, dass politische oder religiöse Äußerungen an der Rennstrecke künftig als Regelverstoß gewertet werden können, wenn sie nicht vorher erlaubt worden sind. Das treffe auf Aussagen oder Zeichen während der Siegerehrungen, der Fahrerparade oder auch während offizieller Pressekonferenzen zu, sofern die Piloten nicht auf die direkte Frage eines Journalisten antworten.