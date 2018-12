Nach Lungentransplantation: Mercedes-Teamchef erwartet Lauda bald zurück an der Rennstrecke

Berlin Der Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes geht davon aus, dass Niki Lauda das Team in der kommenden Saison wieder bei den Rennen unterstützen wird. Lauda ist der Aufsichtsratschef. Im Sommer musste ihm eine Lunge transplantiert werden.

Weihnachten will der Österreicher auf Ibiza mit seiner Familie verbringen. Er müsse aber mehrere Stunden am Tag für seine vollständige Genesung trainieren, sagte er der „Gazzetta dello Sport“. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister ist seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrats des Mercedes-Teams und gilt als Vertrauter von Superstar Lewis Hamilton.

Bei den Testfahrten vor der neuen Saison im Februar in Barcelona wird Lauda zurück in der Garage der Silberpfeile erwartet. „Ich hoffe, so wie es sich in den letzten Wochen entwickelt hat, dass er bald wieder dabei ist“, sagte Landsmann Wolff.