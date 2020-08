Nach erfolgreicher Rückkehr : Hülkenberg in Gesprächen mit zwei Formel-1-Teams

Barcelona Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg darf sich nach seiner erfolgreichen Werbefahrt in seinem Racing Point in Silverstone Hoffnungen auf ein Cockpit für die Saison 2021 machen.

Nico Hülkenberg sieht nach seinem Blitz-Comeback nicht unbedingt größere Chancen auf eine dauerhafte Rückkehr in ein Formel-1-Cockpit in der kommenden Saison. Der 32-Jährige ist nach eigenen Worten schon seit geraumer Zeit in Gesprächen mit zwei Teams. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Fachmagazins „Auto, Motor und Sport“ sagte Hülkenberg zu seinen Chancen: „Gesteigerte Hoffnungen wäre übertrieben.“