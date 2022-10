Nach Rennen in Suzuka : Formel 1 wird als „lächerliche Oper“ verspottet

Suzuka Die Formel 1 macht sich mal wieder selbst das Leben schwer: Die Welt versteht die Regeln nicht - und die Fahrer fürchten um ihre Sicherheit.

Es hätten so schöne Schlagzeilen sein können für die Formel 1. Max Verstappen als würdiger Weltmeister, der größte Dominator seit Jahren, einer, der bald die Geschichtsbücher umschreiben kann. Die internationale Presse allerdings kannte nach dem Grand Prix von Japan noch ganz andere Themen.

Die Titel-Entscheidung nämlich sei eine „Farce“ gewesen, eine „lächerliche Oper“, solche Dinge waren am Montag zu lesen - denn wie schon im vergangenen Jahr wurde die Weltmeister-Krönung von einem Regel-Chaos begleitet. Und als wäre das nicht genug, entbrannte in Suzuka auch eine neue Diskussion um Sicherheit für Leib und Leben der Fahrer. Für die Außendarstellung der Formel 1 war es dann doch nicht so schön, dieses Wochenende in Japan.

Diese Bilder von Max Verstappen nämlich gingen um die Welt: Achselzuckend, fragend stand er nach dem Rennen herum, „bin ich es jetzt? Bin ich es nicht? Ich bin es nicht.“ So soll ein Weltmeister kurz nach der Entscheidung ja eigentlich nicht aussehen.

Das Problem waren ein paar wenige Wörter im Reglement der FIA. Der Weltverband hatte nach einem denkwürdigen Regentag in Spa 2021 nämlich eigens die Passage angepasst, die sich mit verkürzten Rennen beschäftigt. Gestaffelt ist dort nun zu lesen, wie viele Punkte es geben soll, wenn 25, 50 oder 75 Prozent der geplanten Renndistanz absolviert werden.

In Suzuka wurde nach langer Regenunterbrechung nur gut die Hälfte der anvisierten Runden erreicht. Also ging eigentlich die komplette Formel 1 davon aus, dass die Titelentscheidung erst beim kommenden Rennen in Austin (23. Oktober) fällt - auch Verstappen und sein Red-Bull-Team waren sich da sicher.

In einem Nebensatz der Regel allerdings ist die Rede von „abgebrochenen Rennen“, und in Suzuka wurde ja letztlich weitergefahren - bis zum Ablauf des Zeitlimits, dann sahen die Fahrer die Zielflagge. Im Sinne der eigentlichen Regeländerung ist das nicht, da ist man sich nun weitgehend einig. „Ich bin sicher, dass das noch mal geändert wird“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Schon beim Saisonfinale im vergangenen Jahr, als Verstappen nur dank einer merkwürdigen Regel-Auslegung der entscheidende Sieg gelang, fiel die WM-Entscheidung im Büro der Rennleitung. In diesem Jahr ging es bloß um den Zeitpunkt, der Niederländer wäre ansonsten in Austin Weltmeister geworden - er wurde nun aber irgendwie eines großen Moments beraubt.

Um viel mehr noch ging es beim anderen großen Thema dieses Wochenendes. Im strömenden Regen war ein Bergungstruck bereits auf der Strecke, als noch nicht alle Autos zurück in der Box waren. Pierre Gasly im AlphaTauri rauschte bei miserabler Sicht vorbei und entging einer Katastrophe wohl nur um wenige Meter, das ist nicht übertrieben. Ausgerechnet in Suzuka also, wo vor acht Jahren Jules Bianchi bei einem Unfall in einer ähnlichen Situation tödliche Verletzungen erlitt, denen er neun Monate später erlag.

Auch hier verhielt sich die FIA am Sonntag merkwürdig, bestrafte Gasly für zu hohes Tempo und verwies zunächst auf die korrekte Befolgung der Abläufe für Bergungsarbeiten. „Ich weiß nicht, wie so etwas passieren kann“, sagte Sebastian Vettel, Sprecher der Fahrergewerkschaft: „Wir haben hier vor acht Jahren Jules verloren.“ Unter diesen Bedingungen dürfe einfach kein Servicefahrzeug auf die Strecke, egal, was in den Protokollen stehe.

Mittlerweile hat die FIA hier immerhin eine Untersuchung angekündigt. Es gibt einiges aufzuarbeiten nach dem Wochenende in Japan.

