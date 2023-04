Nach 18 Jahren im Team Vettels ehemaliger Teamchef gibt Rücktritt bekannt

Am Saisonende ist Schluss: Franz Tost räumt am Saisonende nach 18 Jahren seinen Posten als Teamchef bei Alphatauri. Das gab der 67 Jahre alte Österreicher am Mittwoch im Vorfeld des Großen Preises von Aserbaidschan am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in Baku auf dem Instagram-Kanal des Teams bekannt.