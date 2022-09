Vor Rennen in Monza : Williams-Pilot Albon im Krankenhaus – De Vries übernimmt

Vor Rennen in Monza

Monza Der Formel-1-Pilot Alexander Albon muss im Krankenhaus behandelt werden. Eine Blinddarmentzündung macht es für ihn unmöglich in Monza zu starten.

Williams-Pilot Alexander Albon (26) verpasst wegen einer Blinddarmentzündung den Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Das gab sein Rennstall am Samstag bekannt. Sein Auto übernimmt Ersatzfahrer Nyck de Vries (27), der Niederländer hatte bereits im ersten freien Training in Monza den Aston Martin von Sebastian Vettel (Heppenheim) gesteuert.

Albon hatte sich laut Williams-Mitteilung am Morgen unwohl gefühlt und „ärztlichen Rat bei der FIA (Weltverband, d. Red.) und im örtlichen Krankenhaus“ eingeholt, er wurde bereits operiert. „Alex ist guter Laune, und das Team wünscht ihm eine schnelle Genesung“, hieß es weiter.

Albon scherzte nach überstandener Operation bereits wieder. Positiv an dem Eingriff sei die „Gewichtsreduktion für Singapur“, dem nächsten Rennen nach Monza, schrieb er in den Sozialen Netzwerken. Und er habe nun „coole Narben“, so Albon.