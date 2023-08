In der Bewerbungsphase Mick Schumacher will zurück ins Formel 1-Cockpit

„Es ist ein Ort, an dem ich den großen Wendepunkt in der Formel 2 hatte, als ich zweimal aufs Podium gefahren bin und statt 50 Punkte nur noch 9 hinter dem Gesamtführenden war“, erinnerte er sich mit Blick auf den Kurs in Monza. „Und das war auch so ein Moment, in dem ich gesagt habe: So muss ich jetzt einfach weitermachen und dann klappt es auch hier in der Formel 2.“ Jetzt müsste es nur in der Formel 1 auch so klappen.