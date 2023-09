„Hoffnung stirbt zuletzt“ Schumacher spricht über seine Chancen für 2024

Die Rennwochenenden als Zuschauer seien dennoch keine schöne Erfahrung. „Es schmerzt natürlich. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gefällt“, sagte Schumacher: „Ich bin Rennfahrer. Alles, was ich machen will, ist gewinnen. Aber ich muss mich mit der Realität abfinden, weiter an mir arbeiten, weiter versuchen, Gespräche zu führen und mich zu präsentieren.“