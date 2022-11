Teamboss „sehr beschäftigt“ : Schumacher muss weiter auf eine Vertragsverlängerung bei Haas warten

São Paulo Das Warten für Mick Schumacher nimmt vorerst kein Ende. Auch vor dem Rennen der Formel 1 in Brasilien gibt es keinen neuen Vertrag – und es soll noch etwas dauern.

Mick Schumacher muss mindestens eine weitere Woche auf die Entscheidung über seine Zukunft in der Formel 1 warten. Auch vor dem Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 19 Uhr MEZ/RTL und Sky) wird sich sein Haas-Rennstall noch nicht über eine mögliche Vertragsverlängerung äußern, das sagte Teamchef Günther Steiner am Donnerstag.

„Hoffentlich können wir nächste Woche verkünden, was wir machen“, sagte Steiner im Fahrerlager von Sao Paulo: „Das ist mein Ziel, aber ich verspreche es nicht.“ Schumachers Konkurrent um das Cockpit ist Nico Hülkenberg , der seit Ende 2019 ohne Stammplatz in der Formel 1 ist.

Nach Dämpfer in Mexiko

Steiner hatte zuletzt eine Entscheidung noch vor dem Grand Prix in Brasilien in Aussicht gestellt. Anschließend steht nur noch das Saisonfinale in Abu Dhabi (20. November) auf dem Programm.