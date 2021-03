Fernando Alonso (Spanien)

Team: Alpine

Startnummer: 14

geboren am: 29. Juli 1981 in Oviedo (Spanien)

Erster Grand Prix: Großer Preis von Australien am 4. März 2001

Erster GP-Sieg: Großer Preis von Ungarn am 24. August 2003

GP-Teilnahmen: 314

Siege: 32

Größte Erfolge: Weltmeister 2005, 2006