Jean Todt über Freund Michael Schumacher: „Am Ende helfen ihm nur positive Gedanken“

Leipzig/Modena Am Donnerstag wird Rennfahrer-Legende Michael Schumacher 50 Jahre alt. Sein jahrelanger Wegbegleiter und Freund Jean Todt hat nun über seine Besuche bei Schumacher gesprochen.

Jean Todt sieht seine Freundschaft zu Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher als ein „großes Geschenk an“. Das sagte der Präsident des Automobilweltverbandes FIA und Wegbegleiter des Ex-Piloten in einem Interview der Zeitung „Die Welt“ vor dem 50. Geburtstag von Schumacher an diesem Donnerstag.

"Die Stadt Modena umarmt Sie und unterstützt Sie in Ihrem Kampf", schrieb Muzzarelli anlässlich des 50. Geburtstags von Schumacher am Donnerstag. Der Deutsche sei "ein Pilot, mit dem wir viel gewonnen haben. Er und ein außerordentliches Team haben Ferrari wieder an die Weltspitze gebracht. Jetzt stehen wir Schumacher und seiner Familie in der größten Herausforderung ihres Lebens bei."