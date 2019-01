Toto Wolff (Mercedes-Motorsportchef): "Michael hatte einen enormen Einfluss auf die Formel 1. Er hat nicht nur einen unglaublichen Rekord aufgestellt, sondern den Sport auch für immer verändert. Als Fahrer hat Michael die Formel 1 mit seinem Auge fürs Detail und seinem technischen Verständnis zu einem völlig neuen Level geführt. Er hat alles mit großer Entschlossenheit getan, von den Debriefs mit seinen Ingenieuren bis hin zum Fitness-Training. Und er war immer auf der Suche nach neuen Wegen, um seine Leistung auf der Strecke zu verbessern. Michael ist einer der Gründungsväter unseres Erfolgs in den vergangenen fünf Jahren. Es gibt keinen zweiten Fahrer wie ihn, und seine riesige Erfahrung war für die Entwicklung unseres Teams von unschätzbarem Wert. Er hat eine entscheidende Rolle gespielt, als wir wieder in die Formel 1 eingestiegen sind, und er ist eine der Personen, die das Fundament für unseren Erfolg in den Folgejahren gelegt haben. Wir sind enorm dankbar für alles, was er für uns getan hat. Heute verneigen wir uns einmal mehr vor dir - herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Michael!"